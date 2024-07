Il giovanissimo portiere cagliaritano Domiziano Tirelli, uno dei migliori portieri della Serie D, lo scorso anno all’Atletico Uri, è stato acquistato dal Catania in Serie C.

Tirelli ha firmato un contratto biennale legandosi alla società siciliana fino al 30 giugno 2026.

Nato a Cagliari il 2 novembre 2006 e cresciuto calcisticamente nel Cagliari, il giovane portiere ha esordito ad appena 15 anni in Eccellenza con il Sant’Elena. Nella scorsa stagione, in D, ha giocato 31 gare con l’Atletico Uri contribuendo con le sue parate alla salvezza della squadra sarda allenata da Massimiliano Paba. Nell’ultima stagione ha partecipato alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D.

È stato premiato come “miglior giovane” a Roma dal "D Club", il voting per i tifosi ideato dal Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport.

