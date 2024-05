C’è anche un sardo tra i quattro selezionati dalla Fundacion Real Madrid Clinics Italia.

Domenica ben cento giovani calciatori si sono ritrovati allo stadio di Seravezza per disputare la finale nazionale dei Fundación Real Madrid Clinics Italia.

Tra i quattro vincitori il quartese Leonardo Laudi, tesserato con i Giovanissimi della Ferrini Cagliari e che in questa stagione ha fatto parte della rappresentativa sarda. Per il difensore, come per gli altri tre italiani selezionati, un weekend di allenamenti all'interno del favoloso centro sportivo di Valdebebas con i tecnici del Real Madrid oltre alle visite allo Stadio Estadio Santiago Bernabéu e a Madrid.

«Sono felicissimo – dice Laudi – Per arrivare sino a qua ho dovuto superare diverse selezioni. Non vedo l’ora di poter prendere parte al raduno di Madrid».

© Riproduzione riservata