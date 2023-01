L’inviolabilità del GeoPalace crolla sotto i colpi della Bsc Materials Sassuolo. La quarta forza del girone A espugna il palazzetto dell’Hermaea Olbia con un netto 3-0 al termine del match della 5ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley, infliggendo alla squadra di Dino Guadalupi la prima sconfitta interna del campionato.

Una dura lezione per le galluresi, che, a quota 22 in classifica, restano in corsa per la poule promozione, ma perdono l’imbattibilità casalinga in un torneo molto poco fortunato in trasferta. Almeno per ora.

L’Hermaea parte bene, tenendo testa alla “big” emiliana e cedendo il primo set solo ai vantaggi col punteggio di 26-28. Nel secondo la gara procede all’insegna del sostanziale equilibrio, ma quando c’è da affondare il colpo Sassuolo non si fa pregare, e archivia il parziale per 25-22. Le padrone di casa ci provano a riaprire la partita, ma nel terzo game la formazione ospite è determinata a chiudere prima possibile la trasferta sarda, e si impone 25-20.

