Dopo il successo di ieri della capolista Ferrini sul campo del Castiadas, si sono giocate oggi le altre gare della 14ª giornata del campionato di Eccellenza. Non riescono a seguire il passo della capolista le immediate inseguitrici, Taloro e Sant’Elena, entrambe sconfitte e ora distanti sette e undici punti. Sconfitta (5-1) pesante per i quartesi sul campo dell’Ossese. Protagonista Gueli autore di una doppietta.

Grande prova dell’Ilvamaddalena che batte il Taloro e scavalca il Sant’Elena in terza posizione. Dopo la rete di Falchi, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con Di Pietro e Chiappetta.

Al Frogheri, la Nuorese ha sconfitto il Porto Rotondo con reti di Vinci e Periale. Altri tre punti per il Budoni che con un risultato all’inglese ha piegato il Li Punti. A segno Spina e Usai. Il Bosa ha battuto (2-1) l’Arbus e l’Idolo ha espugnato (2-3) il campo dell’Idolo. Terminate in parità (1-1) Monastir-Villacidrese e Guspini-Asseminese.

Nel girone A, sconfitta clamorosa per la capolista Monteponi sul campo del Quartu 2000. I minerari avevano sempre vinto. In gol il neo acquisto Cristian Cacciuto allo scadere. Si avvicina il Villasimius che si è imposto (1-3) a Selargius. Continua a vincere (3-0) l’Orrolese di Marco Marcialis. Superato l’Atletico Narcao.

Nel girone B, il Tortolì si aggiudica nettamente (5-1) il big match contro l’Arborea. Gli ogliastrini sono in testa con la Tharros, vittoriosa nell’anticipo di ieri. Macomerese fermata (1-1) in casa dal Fonni.

Nel girone C, vittoria (2-1) all’ultimo secondo del Tempio contro l’Usinese. Ospiti avanti al 36’ con Pulina, nella ripresa al 15’ il pari di Mossa. Al 47’ il gol del solito Sergio Valenti. Ora i galletti sono a più quattro dai rossoblù. Il Calangianus è stato bloccato (2-2) dal Porto Cervo di Giuseppe Spanu.

