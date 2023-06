La società rossoblù sta solo aspettando l'apertura della sessione estiva del mercato (giovedì 1° luglio) per iniziare con gli annunci. Lo dice chiaramente il direttore sportivo Andrea Colombino: «Abbiamo individuato i profili per innalzare il livello qualitativo della nostra rosa secondo le esigenze tecniche e tattiche del nostro allenatore, confidiamo di ufficializzarne qualcuno all'apertura del mercato del 1° luglio, a volte poi il mercato ti porta anche ad aspettare lo sviluppo di certe situazioni».

Rispetto alle prime due stagioni la Torres ha potuto muoversi per tempo (il campionato si è chiuso a fine aprile) e questo ha consentito di fare sondaggi per i nuovi acquisti e riflessioni sui giocatori in scadenza di contratto che andranno confermati. Resteranno ad esempio il difensore Riccardo Pinna e il portiere Pierpaolo Garau.

L'obiettivo è chiaro, come ribadisce il ds Colombino: «Vogliamo fare un campionato senza patemi, avvalendoci dell'esperienza dell'anno scorso, migliorandoci uno step per volta. La serie B è un obiettivo di questa proprietà, ma non nell'immediato».

