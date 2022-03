Il derby della serie A1 maschile ha detto Marcozzi. Per il Norbello la strada verso la salvezza diventa un rompicapo. A Norbello è finita 4-2 per la Marcozzi, vittoria che per la formazione cagliaritana significa, con i playoff già in tasca, il terzo posto finale. Poi tutto si complicherà perché nella semifinale scudetto avrà di fronte una delle corazzate, le imbattibili (per ora) Carrara e Messina. E’ un risultato di prestigio, suggellato dalla vittoria nel derby, grazie alle doppiette di Amato e dell’ex Campos. Il Norbello, a punti con Mendes e Javier Benito, attende lo scontro diretto con il Sant’Espedito sabato prossimo a Napoli, poi chiuderà in casa con il Messina. Altri scontri diretti tra le concorrenti sono in programma nelle ultime due giornate e potrebbero dare una mano alla formazione del Guilcer.

Derby in equilibrio sino al 2-2, con Mendes e Benito su Giovannetti da una parte, Amato e Campos su Benito e Vellucci dall’altra. Cambia tutto nel quinto incontro, quando Mendes è avanti su Campos 2-1 e 9-5 nel quarto, a due punti dalla vittoria e dal pari finale. Campos infila un parziale di 6-0, rimonta e vince il set e domina poi il quinto. Scontato il 3-0 finale di Amato su Vellucci.

Due sconfitte in serie A1 femminile. Quattro Mori e Norbello battute in casa dalle prime della classe, rispettivamente Castelgoffredo, 4-0, e Bagnolese, 4-1. La formazione cagliaritana in vista della volata finale verso i playoff ha lasciato a riposo le rumene Plaian e Dragoman. Con Ferciug, sconfitta da Maria Xiao (numero 69 nel mondo) hanno giocato l’olandese De Hoop, battuta da Tan Wenling e Monfardini (madre e figlia) e Lavrukhina, sconfitta da Monfardini.

Nel Norbello si è rivista, dopo quasi sette anni e mezzo, l’ex numero uno d’Italia e campionessa europea, la pluriscudettata Nikoleta Stefanova, ma non è bastato. Batte Semenza, ma cede all’ex compagna di squadra Tian Jing. Battute anche Giulia Cavalli, da Mosconi, e Nagy, da Mosconi e Tian Jing.

In serie A2 la Marcozzi vince 4-0 a Torre del Greco e affianca Prato e TT Sassari al secondo posto, con i sassaresi che devono recuperare (il 26 marzo) il match con Enna, ultima in classifica. La Marcozzi ha vinto con due punti di Kuznetsov, uno di Ferrero e Kazeem. E sabato prossimo c’è il derby.

