Si conferma il pronostico della vigilia anche nella seconda semifinale dei playoff di Serie B Femminile di basket. Il Cus Cagliari, infatti, supera il San Salvatore per 71-29.

La gara. Le universitarie partono forte e il vantaggio, dopo i primi 10’, è già sopra la doppia cifra (21-10). Arriva nel secondo quarto il break decisivo che, di fatto, chiude la partita, con il quintetto allenato da Federico Xaxa che vola sul +28 all’intervallo (45-17 al 20’). Nella seconda parte il Cus Cagliari gestisce la situazione, incrementando ulteriormente il margine di vantaggio. Miglior realizzatrice, a fine gara, è Poddighe, del Cus, con 12 punti.

Gara 2. Tra giovedì e venerdì si tornerà in campo per la rivincita di gara 2. Giovedì, alle 18.30, in campo Mercede Alghero e Antonianum Quartu, con le quartesi reduci dalla vittoria in gara 1 (67-66 dopo un supplementare). Venerdì, invece, ritorno tra San Salvatore Selargius e Cus Cagliari, sempre alle 18.30.

