Cus Cagliari ed Esperia si sono aggiudicati due dei tornei più attesi della preseason di basket.

Al PalaVienna di Selargius, le cussine hanno conquistato il “Memorial Saba”, ricco antipasto dell’A2 e della B femminile battendo in finale per 62-66, nella serata di ieri, le padrone di casa della Techfind San Salvatore. Oltre a Selargius e Cus, portacolori sarde in A2, presenti anche le cagliaritane Virtus e Astro, che saranno impegnate nella prossima serie B.

La due-giorni di gare si era aperta venerdì con la sfida tra Selargius e Virtus, vinta dalle giallonere di coach Righi 90-36 (28-12; 19-7; 22-10; 21-7), e quella tra Cus Cagliari e Astro, andata alle universitarie, che con pur con la capitana Striulli in panchina si erano imposte 83-39 (25-11; 20-3; 21-8; 17-17). Ieri, nella finale per il terzo posto, le virtussine hanno poi rifilato un netto 90-38 all’Astro e a seguire, nel combattuto match tra Techfind e Cus, a spuntarla è stato il sodalizio universitario per 62-66 (10-16; 22-17; 14-16; 16-17). “Siamo in preparazione e stiamo lavorando per farci trovare pronte. Si è chiuso un ciclo e ripartiamo con delle novità”, ha sottolineato la capitana Erika Striulli, che col Cus ha firmato un biennale fino a maggio 2024. “Rispetto al roster dello scorso anno, adesso abbiamo un gruppo che ha più punti nelle mani ma meno votato a difendere. E questo è nel complesso un bel vantaggio, perché la solidità difensiva si può costruire lavorandoci su, mentre le mani buone bisogna averle, su quelle non si discute”. Positivo anche il coach giallonero Simone Righi: “Ci stiamo allenando con intensità, vogliamo esprimere un gioco veloce e intenso, e stiamo lavorando su questo. Le ragazze sono molto disponibili e motivate e ci sono ancora ampi margini di miglioramento”.

Maschile. A Elmas, intanto si è disputato il 2º “Memorial Michele Del Rio e Marcilio Marcis”, vinto dall’Esperia, ormai pronta al debutto in C Gold. In semifinale, i padroni di casa della Manitech avevano sconfitto il Calasetta per 90-76 trascinati da Sanciu (23) e gli esperini avevano superato l’Antonianum con un netto 91-31. Nella finale per il terzo posto, il Calasetta ha superato i quartesi per 90-67 e, nella finalissima, l’Esperia ha sconfitto i masesi 45-71.

