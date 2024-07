Il Cus Cagliari targato Marco Lantieri vuole recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione. «Siamo molto soddisfatti del mercato estivo», dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu. «Abbiamo conservato l'ossatura dello scorso anno potenziando il reparto avanzato con innesti importanti».

Rispetto alla passata stagione non ci saranno Dessena, Ligas e Vitellaro «che ringraziamo per quello che hanno dato in questi anni. Abbiamo però blindato la difesa con le conferme di Pillittu, Fiori, Alessandro Piroddi, Salaris e Prefumo. A centrocampo, per il capitano Andrea Caddeo sarà la quarta stagione in rossoblù e con lui i confermati sono Riccardo Baldussi, Tommaso Puddu e Daniel Asunis».

Resta, nonostante le numerose richieste arrivate anche dalla Serie D, anche Artur Flores Kramarenko gioiellino classe 2006 che ha deciso di indossare ancora i colori rossoblù.

Nel reparto offensivo, ai confermati Alessandro Siddu, Pippo Balloi, Emanuele Soru e Enrico Fontana, si aggiungono Roberto Serra, proveniente dalla Costa Orientale Sarda, ed Emmanuel Serpi, ex La Palma, Michele Maganuco che arriva dal Bosa e Giovanni Congiu, un ritorno dopo l'esperienza a Decimoputzu.

Tra i volti nuovi pure i centrocampisti ogliastrini Marco Loddo, ex Idolo, e Luca Demurtas, ex Cardedu.

«Ci aspettiamo tanto dai nostri fuoriquota Pruner, Romano, Zucca, Bisoffi e Asunis. «Si tratta di tutti ragazzi intelligenti - sottolinea Vargiu – che hanno fame e possono fare la differenza in questa categoria. Ci saranno altri due tre innesti per completare l'organico tra cui un portiere che dovrebbe affiancare Pillittu e due fuori sede universitari con i quali abbiamo già chiuso l'accordo».

Novità anche nello staff dove Lantieri verrà affiancato Mauro Mura, originario di Baunei, con patentino Uefa B, preparatore atletico professionista, con un percorso decennale al Cagliari Calcio e Gianni Pau, ex Atletico Cagliari, nel ruolo di preparatore dei portieri.

«Siamo molto soddisfatti della rosa. Abbiamo rinfrescato il reparto offensivo con giovani di qualità ed il nostro parco fuoriquota, fiore all'occhiello della nostra attività. Ci aspetta una stagione difficile e bisogna farsi trovare pronti. Anche quest'anno regnerà l'equilibrio e ogni punto andrà sudato. L'entusiasmo unito alla voglia e la preparazione tattica e tecnica faranno la differenza. L'obiettivo principale rimane quello di ottenere la salvezza prima possibile. Poi vedremo. La preparazione inizierà il 26 agosto».

