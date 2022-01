Passo falso del Cus Cagliari, che apre il girone di ritorno dell’A2 femminile di basket con una sconfitta per 60-55 in casa della Thunder Matelica, penultima nel girone A.

Avvio a fari spenti delle cussine, che costrette a inseguire per tutta la partita, eccezion fatta per il +2 siglato dalla lunetta da Ljubenovic al terzo minuto (4-6), hanno sofferto per tutto il primo tempo. Archiviati i primi dieci minuti sotto 17-9, le cagliaritane hanno incassato il -16 siglato dalla travolgente Gonzalez a metà della seconda frazione (29-13 al 5’) e sono arrivate all’intervallo lungo sotto di 12 (32-20). La pausa ha restituito un Cus più lucido e determinato. Ljubenovic ha acceso la luce e siglato 12 dei 22 punti messi a referto dalle universitarie nel terzo quarto, bottino che ha consentito alla squadra di coach Xaxa di archiviare il periodo sul -5 (47-42).

Il Cagliari ha poi fatto sentire il fiato sul collo al sodalizio marchigiano, che tuttavia ha conservato almeno due possessi di vantaggio fino al 5’, quando il Cus ha accorciato fino al -1 (53-52) grazie ai due liberi di Cecili e al canestro di Prosperi. Striulli e compagne hanno creduto nella rimonta ma non hanno trovato il guizzo giusto, impresa che invece è riuscita alla solita Gonzalez (top scorer con 23 punti e autrice di 5 assist), capace di siglare sette punti in quattro minuti e regalare alle marchigiane la quarta vittoria stagionale.

Il Cus resta invece fermo a quota 12 punti (dopo 14 partite giocate), gli stessi della Techfind Selargius, che ha disputato però solo 10 incontri e, anche questo fine settimana, è rimasta ai box dopo il rinvio causa Covid della trasferta in casa della Cestistica Spezzina. La società giallonera, inoltre, ha comunicato il rinvio al 10 febbraio del recupero (inizialmente previsto per mercoledì 26) del match con l’Umbertide, sodalizio umbro che oggi non ha disputato l’incontro col Vigarano.

“Nel primo quarto non siamo riusciti a mettere in campo la nostra solita aggressività, abbiamo pagato un approccio troppo molle. Poi la squadra è stata molto abile a rimettere le cose a posto, ma nel finale siamo stati traditi da episodi, come i liberi sbagliati e i tre palloni persi che avrebbero potuto darci il vantaggio”, ha commentato coach Xaxa. “Questa sconfitta ci servirà da lezione per il futuro, ma aver perso contro la penultima in classifica non ci spaventa, Matelica è una buonissima squadra e sul suo campo farà soffrire tante avversarie”.

Matelica 60

Cus Cagliari 55

(17-9; 15-11; 15-22; 13-13)

Halley Thunder Matelica: Gramaccioni 14, Aispurua 2, Michelini 4, Pallotta 6, Takrou 4, Stonati ne, Albanelli ne, Ardito 1, Gonzalez 23, Zamparini 4, Offor 2. Allenatore Orazio Cotugno.

Cus Cagliari: Puggioni 5, Caldaro 4, Cecili 6, Prosperi 6, Ljubenovic 17, Striulli 6, Saias 4, Madeddu ne, Niola 2, Gagliano 5. Allenatore Federico Xaxa.

