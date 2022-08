Il nuovo pivot del Cus Cagliari è la polacca Karolina Stawinska, che ha chiuso l’ultima stagione in serie B a Rovigo (nel Rhodogium con 10,3 punti di media in 15 partite), dopo aver interrotto anzitempo, per infortunio, la sua avventura con la toscana Nico Basket.

La giocatrice classe 1997, che a inizio carriera aveva vestito le maglie di Sms Pzkosz Lomianki, Gdynia e Varsavia, ha poi militato nella massima serie tedesca con l’Halle Lions nel 2020/2021.

“Sarà un’A2 molto difficile, c’è stato un livella,entro generale verso l’alto, ma riteniamo di aver allestito un roster capace di giocarsela con tutti”, ha spiegato coach Federico Xaxa. “Stawinska ha un fisico imponente, una lunga diversa dalle ultime che abbiamo avuto, ma è mobile e potrà adattarsi al nostro gioco. L’abbiamo seguita attentamente mentre giocava in B e ha una gran voglia di mettersi in luce nell’A2 italiana”.

San Salvatore. La Techfind, nel frattempo, si tiene stretta Francesca Mura. La guardia selargina, giallonera fin dall’inizio della sua carriera, dopo la trafila nelle giovanili e le presenze in azzurro nelle selezioni Under si è ritagliata uno spazio sempre maggiore nella prima squadra, dove è arrivata a 16 anni e, nell’ultima stagione, ha sfiorato i sei punti di media ed è andata nove volte in doppia cifra.

“È stato un campionato positivo e mi tengo strette le soddisfazioni avute, ma non mi sento ancora del tutto compiuta da giocatrice, vorrei progredire ancora, così come mi piacerebbe centrare la qualificazione in Coppa Italia e andare ancora ai playoff”, ha commentato Francesca Mura. “Non ho ancora lavorato con lui, ma osservando gli allenamenti di coach Righi ho avuto un’impressione molto positiva”.

