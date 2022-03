Il Cus Cagliari ipoteca il passaggio alle finali nazionali del torneo universitario Juniores. Nella gara di andata dei preliminari, giocata a “Sa Duchessa” a Cagliari, la squadra di Claudio Meloni si è aggiudicato il derby col Cus Sassari per tre a zero. Una vittoria meritata contro gli ostici sassaresi. La squadra di casa è scesa in campo con grande determinazione rendendosi subito pericolosa al 2’ con Muscau, un difensore sassarese salva sulla linea. Al 10’ Asunis semina il panico con uno strappo dei suoi e calcia, Delogu salva in angolo. Al 17’ il Cus Sassari si rende pericoloso con una deviazione aerea di Galante, la palla esce di un soffio. Al 25’ il Cus Cagliari passa: cross di Frau e deviazione vincente di Limbardi.

Nella ripresa, rossoblù insidiosi nei primi minuti con Frau e Limbardi. Il raddoppio arriva al 20’ con un eurogol ancora di Limbardi: spettacolare pallonetto da centrocampo con Delogu fuori dai pali che non può nulla. Gli ospiti si riversano in avanti nel tentativo di accorciare le distanze ma vengono ancora puniti al 33’ su azione di contropiede: conclusione di Asunis deviata in rete da Muscau, La gara di ritorno si gioca il 6 aprile prossimo. In palio l’accesso alle finali di Cassino.

Cus Cagliari: Marongiu, Cabras (15’ st G. Pilia), Frau, Pandori, Piras, Fiori, T. Pilia, Asunis, Muscau (36’ st Rodriguez), Limbardi, Sanna. In panchina Sanna, Cadeddu, Anedda, Mastromarino. Allenatore Meloni.

Cus Sassari: Delogu, Casu, Sclano, Piras, De Luca, Simula, Fele, Recino, Galante, Capra, Congiu. In panchina Satta e Levacovich. Allenatore Cossu.

Arbitro: Salis.

Reti: 24’ pt e 20’ st Limbardi, 33’ st Muscau.

