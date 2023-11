Il Cus Cagliari ha vinto il titolo italiano Under 14 maschile. Nelle finali disputate a Torino nello scorso weekend ha vinto le quattro partite disputate e mette in bacheca il secondo scudetto giovanile. Non è una vittoria episodica, i protagonisti della marcia trionfale torinese sono gli stessi che nell’estate 2022 vinsero il titolo Under 12. Un interessante segnale di continuità.

Il cammino del Cus Cagliari è iniziato nelle qualificazioni regionali, vinte con l’en plein di vittorie, otto, e 112 reti segnate.

Nella fase finale disputata al “Tazzoli”, a Torino, il Cus è stato inserito nel girone B. Esordio vincente, sabato, con il 6-1 alla Galatea Catania, a cui è seguito il successo per 6-3 sul Potenza Picena. Domenica ultima partita del girone, decisiva per la qualificazione alla finale per il Cus e per l’Adige. E’ finita 6-0 per i ragazzi allenati da Domenico Bresciani e Alessandro Tocco. Finale con il Rassemblement Torino, vincitore del girone A con tre vittorie 29 reti. Succede che i cagliaritani vanno sul 7-0, rallentano e chiudono battendo 7-4 la formazione piemontese, che rappresentava la società organizzatrice del torneo. Inizia la festa per i nuovi campioni d’Italia. L’ultima squadra sarda a vincere il titolo Under 14 è stata l’Amsicora nel 2014. A Torino le reti delle quattro vittorie sono state segnate da Giordano Mura (9), Giuseppe Carta (7), Nicola Murgia (4), Michele Bresciani (2), Roberto Murgia (2), Davide Porru (1). Gli altri giocatori sono Thomas Carrusci, Alessandro Mundula, Jacopo Patta.

