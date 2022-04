Cus Cagliari e Techfind hanno disputato due incontri ieri ed è già ora di pensare ai prossimi, in programma in trasferta nella giornata di sabato. Le cussine si sono aggiudicate, in rimonta, il recupero della 20ª di A2 femminile di basket e, grazie al successo per 48-52 sul campo del fanalino di coda Civitanova Marche, hanno compiuto un ulteriore passo verso la salvezza matematica, confermandosi al contempo tra le candidate per un posto nei playoff. Le universitarie, trascinate da Striulli, Gagliano e Prosperi, hanno messo la freccia nell’ultimo quarto e ora sono a quota 22 punti. “La posta in palio era pesante per entrambi e all’inizio abbiamo sofferto un po’ la pressione. La squadra ha giocato come se fosse una finale e nell’ultimo quarto è stata straordinaria”, ha commentato il coach Federico Xaxa, già al lavoro per preparare le cagliaritane al prossimo match, in programma alle 18.30 di sabato in casa dell’insidiosa Pallacanestro Firenze, quarta con 30 punti.

Qui Techfind San Salvatore. Alla Techfind Selargius è mancata la vittoria, ma ha sfoderato una prestazione all’altezza della situazione. A Patti, in Sicilia, le giallonere hanno perso 94-85, ma hanno giocato a testa alta e si sono dovute arrendere solo allo strapotere di Touré (27 punti), che aveva già castigato il Cus. In grande spolvero Konstantinova (21), El Habbab (19), Cutrupi (16) e Ceccarelli (17), rendimento che fa ben sperare in vista dell’impegno di sabato, alle 21, sul campo della Nico.p, penultima con 10 punti all’attivo.

“Abbiamo subito troppo nei momenti cruciali, ma la squadra però ha fatto la sua partita. Siamo comunque consapevoli di poter dire la nostra in questo finale di campionato, siamo in ripresa e cercheremo di ottenere le vittorie che ci mancano per raggiungere l’obiettivo”, ha sottolineato coach Roberto Fioretto.

