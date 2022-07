Il totoallenatore del Carbonia perde un possibile papabile: Fabio Piras, 42enne tecnico molto apprezzato, è stato confermato alla guida del Cortoghiana, seconda squadra della città di Carbonia, che milita nel campionato di Promozione. Club che al termine della scorsa stagione ha conquistato la salvezza benché avesse le carte in regola per tentare anche gli spareggi nelle zone alte della classifica. Il nome di Fabio Piras circolava nel novero dei tecnici giovani e preparati che avrebbero potuto prendere il posto di David Suazo che una settimana fa ha rescisso in modo consensuale il contratto con il Carbonia appena retrocesso in Eccellenza. Il tecnico è stato invece blindato dal Cortoghiana: "Fiducia assoluta in lui e rinnovo dell'incarico senza il minimo dubbio - spiega il presidente Corrado Piras - col Carbonia esiste una sinergia tale che ci potrà magari consentire di accogliere giocatori biancoblù". Al termine della stagione il Cortoghiana ha registrato però delle defezioni: "Pertanto siamo alla ricerca di sei giocatori basilari in tutti i reparti - conclude il dirigente - grazie anche alle indicazioni che Fabio Piras ci fornirà". Il Cortoghiana però è a caccia anche di 4-5 calciatori molto giovani e sono stati stretti accordi anche con la Monteponi di Iglesias neopromossa in Eccellenza.

