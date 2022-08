Il Cortoghiana si traveste da gatto sornione: confermato in panchina l'affidabilissimo Fabio Piras, il secondo club della città di Carbonia che milita in Promozione ha piazzato pochi giorni fa colpi di mercato non indifferenti andando a pescare dal bacino dell'Eccellenza. La formazione mineraria ha così portato a casa dal Carbonia Fabio Biccheddu e Cristian Muscas e dalla neo promossa in Eccellenza Monteponi di Iglesias niente meno che Fabio Cuccu, il quale pur di sposare il progetto Cortoghiana ha accettato di scendere di categoria. Cuccu era stato anch'egli determinante nell'ascesa della Monteponi. "Ma non ci si illuda - afferma il team manager Mimmo Pavanetto - prima si pensa alla salvezza poi a quello che potrebbe venire dopo". Si sono accasati poi anche il portiere Marco Mei. Perso sono dolorose alcune cessioni: quella di Gianluca Pittau, di Nicola Boi e di Marteddu. Inizio preparazione fra il 22 e il 23 di agosto: entro questa data potrebbe arrivare un forte centravanti. In porta fiducia a Galizia.

