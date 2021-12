Domenica a Bologna contro la Virtus, mercoledì in Ucraina contro il Prometey, domenica 12 al Taliercio contro Venezia. Tris di trasferte per il banco di Sardegna che intanto annuncia la rescissione del contratto col centro Jacopo Borra. Il pivot di 215cm era stato prelevato da Treviglio (A2) per rimpiazzare Ousmane Diop quando era infortunato, il centro senegalese-italiano è rientrato da un mese e quindi Borra può essere liberato. Destinazione Bologna, ma sponda Fortitudo.

Invece la Dinamo se la vedrà con la Virtus campione d'Italia. Il coach Piero Bucchi è fiducioso: “È stata una buona settimana di lavoro, i ragazzi hanno lavorato duri e concentrati. La partita non è semplice ma andiamo lì con fiducia e dopo la sosta c'è voglia di giocare”.

Il tecnico biancoblù spiega anche come cambierà l'attacco: “L'inserimento di Gerald Robinson è importante perché ha buona leadership, sa leggere la pallacanestro, è pericoloso per sé e riesce a rendere pericolosi gli altri. Poi dobbiamo limitare i palleggi e puntare sulla buona circolazione di palla per avere un attacco fluido”.

