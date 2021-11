Il Città di Sestu vince il derby di Serie A2 contro la Monastir Kosmoto. Si tratta del primo successo stagionale per la squadra di Chicco Cocco, che attende in settimana nuovi rinforzi per svoltare una stagione iniziata male. Nello scontro salvezza contro il Monastir decisiva la tripletta di Cau, la doppietta di Renan e il gol di Tubau.

Vince ancora il 360GG, che vola al terzo posto in classifica con il 4-1 in rimonta sul campo del Milano. Terza sconfitta di fila per la Leonardo, superata in casa 4-2 dal Lecco.

Serie B. Il gol a 30 secondi dalla sirena di Serginho regala al Sardinia Futsal la vittoria per 2-1 nello scontro ad alta quota contro l’Orange Asti. Il C’è Chi Ciak trova a Serramanna la prima vittoria in campionato nel derby contro la Mediterranea: 7-3 il risultato finale in favore degli uomini di Serra. Sconfitte in trasferta per Jasnagora, battuta 6-4 dall’MGM 2000, e Domus Chia, che incassa il 7-4 dello United Aprilia.

Femminile. Ancora sconfitta l’Athena Sassari, battuta 6-0 dal Granzette in Serie A. In A2 femminile, la Jasnagora sbanca il campo di Firenze con un bel 4-2. Rotondo successo della Mediterranea con il 5-1 casalingo su La Coccinella. Primo successo stagionale per il Cus Cagliari con il 3-1 nel derby giocato a Nuoro contro il Santu Predu. Non disputata la trasferta dell’Arzachena contro la San Marino Academy a causa di un ritardo della nave che non ha consentito alle giocatrici di presentarsi in tempo a Rimini.

