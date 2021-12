Il primo recupero è un mezzo passo falso. La Torres non riesce a sbloccare il match contro la Vis Artena, arrivata per difendersi e nel secondo tempo, dopo essere rimasta in dieci, autrice di una vera e propri doppia barricata nella propria trequarti.

Le proteste. La squadra sassarese recrimina per lo 0-0 non tanto per un paio di prodezze del portiere Manni, quanto per il palo interno colpito da Scotto e due episodi molto dubbi nella ripresa, soprattutto il fallo del portiere su Diakite. Va detto che anche l'arbitraggio ha favorito la tattica ostruzionistica degli ospiti sorvolando sulle perdite di tempo.

La gara. Primo tempo con pochissimo gioco effettivo, ripresa quasi sulla stessa falsariga. La Vis Artena fa barriera, i due esterni di centrocampo sono spesso in difesa (linea a cinque) e gli spazi sono ridottissimi.

La Torres va vicina al gol dopo 8' con punizione di Scotto angolatissima, ma il portiere vola e compie una prodezza. Al 25' sempre su calcio piazzato di Scotto c'è Antonelli che fa da Torres e in tuffo incorna Kujabi ma sfiora la traversa. Nel finale tiro in corsa di Lisai fuori dopo una bella manovra.

A inizio del secondo tempo secondo giallo per Negro che viene espulso. La Vis Artena fa ancora più le barricate. La Torres va vicina al gol con Scotto al 52' che si attarda e quando tira un difensore lo contrasta. Al 69' proteste torresine per una spinta in area su Kujabi. Al 61' miracolo del portiere che respinge l'incornata ravvicinata di Diakite. Al 71' di testa Scotto e palo destro interno. Al 73' cross da sinistra del neoentrato Ruocco e in acrobazia a destra Diakite prende l'esterno rete. All'83' disimpegno corto della Vis Artena, recupera Diakite che si allarga sull'uscita del portiere e viene atterrato: l'arbitro non fischia neppure questa.

