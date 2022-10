Villasimius e Castiadas nel girone A con dieci punti, l'Arborea con 15 punti, a punteggio pieno nel gruppo B e Tempio con 13 punti nel girone C.

Sono queste le prime della classe nel campionato di Promozione. Il Villasimius ha rallentato negli ultimi due turni, facendosi recuperare cinque punti dal Castiadas. Il girone A appare decisamente equilibrato.

Il Castiadas nell'anticipo di ieri ha piegato per 1-0 l'Asseminese, il Villasimius oggi ha pareggiato (1-1) a Gonnosfanadiga cedendo altri due punti al Castiadas dopo averne perso tre domenica scorsa. Pari (0-0) fra La Palma e Selargius e vittoria del Cus Cagliari (2-0) sul Cortoghiana. Passeggiata del Guspini sul campo dell'Andromeda: 6-0 il risultato finale per i minerari.

Nel girone B, la capolista Arborea ha vinto per 3-1 a Bono. Con lo stesso punteggio il Barisardo ha piegato il Siniscola. Il Santa Giusta ha vinto per 1-0 a Fonni. Travolgente (5-0) l'Idolo sul Terralba. Ancora una sconfitta del Tonara piegato in casa per 3-2 dalla Bittese. Pari (2-2) fra Posada e Abbasanta.

Nel girone C successi della capolista Tempio (2-0) al Thiesi, del Porto Torres (4-2 al Coghinas), dell'Usinese (1-0 all'Oschirese), del Buddusò (2-1) sull'Ozierese, dello Stintino (5-1) sul Sennori. Pari (1-1) fra Lanteri e Bonorva (1-1) e fra Luogosanto e Macomerese (3-2).

