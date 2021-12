Era già stato al Carbonia quasi dieci anni fa e ora vi ha fatto ritorno, dopo un lungo girovagare, per cercare di aiutare i minerari a uscire dalla sabbie mobili della zona retrocessione.

I nuovi innesti. Da qualche giorno Mirco Carboni, 31 anni, è il nuovo giocatore della formazione biancoblù che milita all'ultimo posto della classifica di Serie D. La dirigenza mineraria aveva detto che avrebbe condotto ora in dicembre una campagna di potenziamento e così è stato, con gli arrivi prima di Camarà una decina di giorni fa e ora del centrocampista Carboni. Ciò tuttavia non ha impedito alla squadra diretta da David Suazo di incappare anche domenica scorsa in una pesante sconfitta, 4-0 a Muravera.

La penalizzazione. E aggrava lo scenario il punto di penalizzazione inflitto dalla Procura federale al club per un contenzioso risalente alla scorsa primavera. "Ma questo non ci scoraggia affatto e si procede con fiducia", rimarca il presidente Stefano Canu. Fra le squadre che hanno annoverato Carboni anche Ghilarza, Sanluri, Villasimius, Castiadas, Tempio, Pula.

