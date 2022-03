La vittoria in trasferta in casa del Latte Dolce forse ha stravolto gli equilibri dei bassifondi della serie D: il Carbonia di David Suazo, che da mesi ristagnava in ultima posizione, aveva dapprima fatto sentire la sia voce una decina di giorni fa andando a pareggiare a Cassino, poi quella voce è diventata un ruggito con il 2-1 ottenuto al Comunale di Usini grazie ai gol di Isaia (su assist del rumeno Padurariu) e di Murgia.

La speranza. E ora il Carbonia è terzultimo, cioè per la prima volta in zona spareggi, cioè in una posizione di classifica che sino a diverse settimane fa pareva utopia. “Invece ci abbiamo sempre creduto – sottolinea il presidente Stefano Canu – avevamo il conforto del fatto che il campionato era lungo e lo è tuttora perché mancano 9 gare e ci sono 27 punti in palio: meglio non illudersi che sia tutto finito”.

Il rilancio. La vittoria di venerdì scorso con la diretta concorrente Latte Dolce ha quindi rivoluzionato gli equilibri anche psicologici. È la terza vittoria in campionato per i sulcitani, la seconda in un mese. E il prossimo appuntamento è il 26 marzo allo Zoboli contro il Cynthia che il Carbonia aveva sconfitto all’andata.

