Il Carbonia ha un nuovo responsabile del settore giovanile: è Maurizio Ollargiu, 53enne originario di Carbonia. Già allenatore del settore giovanile e della prima squadra mineraria, ha accettato con entusiasmo la proposta della società con sede allo stadio Zoboli, mettendosi subito al lavoro per riorganizzare l’intero settore giovanile scegliendo i tecnici e collaboratori. Confermati Luca Boi, preparatore dei portieri, Alessio Mastrogirolamo (under 13), Simone Sotgiu (under 15 Elite) e Roberto Montano (under 19). Nuovi il tecnico per gli under 17 Elite, cioè si tratta di Fabrizio Caria col collaboratore Federico Cocco. Confermati gli assistenti tecnici Mattia Corona, Chicco Caria, Lillo Garau, Antonello Murroni. Ma nuovi sono il segretario e la responsabile amministrativa del settore giovanile, ovvero Marco Lambroni con Francesca Armeni. Nei prossimi giorni verranno individuate le date di inizio della preparazione precampionato.

