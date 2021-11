Gli ingredienti per una partita fantastica ci sono tutti: la storia dei club, la caccia ai punti della Torres per fare il salto di categoria e soprattutto del Carbonia di David Suazo per restarci. Oggi alle 15 al Comunale di Sant’Anna Arresi andrà in scena uno dei derby sardi più carichi di fascino e tradizione, quel Carbonia-Torres che negli anni Ottanta faceva impazzire le tifoserie e terminava poi ben oltre i canonici 90 minuti. Ma stavolta a è diverso: la Torres arriva nel Sulcis (potrebbe essere l’ultima volta che il Carbonia disputa una gara casalinga lontana dallo Zoboli) con il dichiarato obiettivo di proseguire la marcia verso la promozione.

Il presidente. «Noi invece», ammette il presidente dei minerari Stefano Canu, «per stare più sereni in classifica dato che sarà un campionato di sofferenza, proveremo a giocarcela con chiunque, Torres compresa, noi in serie D vorremo rimanerci e non si guarda in faccia a nessuno».

L’allenatore. David Suazo (per lui primo derby con la Torres) potrebbe non disporre di Agostinelli, Doratiotto e del neo acquisto Camarà proveniente dalla Guinea. In compenso confermati Curreli e Mastino e al centro della difesa probabilmente Bellu: «La squadra», conferma Suazo, «proviene dalla bella prestazione vincente a Genzano e questo dà la carica oltre al fascino già intrinseco che deriva dall’affrontare la Torres».

