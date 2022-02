Dopo il rocambolesco pareggio contro l'Afragolese, il Carbonia gioca domani alle 14.30 ad Artena per disputare contro la Vis il recupero di campionato. Ma la formazione di David Suazo, ci arriva con una carico di certezze frutto del 3-3 di domenica: potrebbe giocare dal primo minuti Samuele Curreli, il 33enne centrocampista avanzato che nei secondi 45 minuti contro l'Afragolese è parso in forma benchè reduce dal Covid. E potrebbero tornare in formazione il centrale Pitto e Russu. "Contro la Vis Artena siamo tutti disponibili - sottolinea David Suazo - e la gara di domenica ha offerto spunti molto incoraggianti perché la squadra ha retto per 95 minuti alla grande contro la quarta in classifica": Suazo ne è convinto: il cambio di rotta è evidente. E al 92' il Carbonia ha reclamato un rigore apparso, ai più, netto. Tuttavia un mimino di rammarico esiste: la questione portieri. L'esperienza limitata sta giocando brutti scherzi ai minerari ultimi in classifica.

