Battuta d'arresto per il Carbonia che cede in casa contro il Muravera. Ma il 3-1 degli ospiti è pesantemente condizionato dalle scelte arbitrali contestato dai padroni di casa che comunque non sono parsi lucidi come in altre occasioni. E ora per i minerari la lotta salvezza si fa terribilmente complicata. In base agli altri risultati delle squadre sarde, l'Arzachena ha pareggiato in trasferta 2-2 contro il Gladiator, la Torres è andata a vincere 3-0 contro l'Aprilia, il Lanusei all'ultimo istante ha superato 3-2 il Monterotondo Scalo, mentre ieri il Latte Dolce si è fatto superare dal Cassino per 3-2 a Sassari.

