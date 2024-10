C'è grande entusiasmo fra le file del Carbonia dopo il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia che ha permesso alla squadra di raggiungere le semifinali di questa competizione che risulta assai cara ai biancoblu. Il club guidato in panchina da Diego Mingioni ha superato la capolista dell'Eccellenza Monastir ed è approdata così in semifinale dove incontrerà il Villasimius, squadra che il Carbonia ha già superato nel corso della stagione di Eccellenza nella partita di andata 1 a 0 allo stadio Zoboli.

Il superamento del turno e la prossima semifinale dimostra come in questa fase della stagione il Carbonia sia partito con il piede giusto dopo un inizio di preoccupazione in estate per i problemi legati al ritardo con cui era stata composta la rosa che però alla fine dei conti risulta essere competitiva e potrebbe permettere al Carbonia di lottare per la salvezza in maniera più serena rispetto al passato. "Abbiamo iniziato questa competizione come tutti pensando alle necessità di far quadrare la rosa - sottolinea il presidente Stefano Canu - ma poi come sempre capita quando si arriva al dunque nessuno vuole cedere il passo ed è per quello che abbiamo disputato una grandissima doppia sfida contro il Monastir".

