Al termine di una finale avvincente e dal risultato per nulla scontato, il Carbonia oggi si è aggiudicato la coppa Santa Barbara di calcio, categoria Allievi, superando 3-2 al termine dei tempi supplementari la Monteponi di Iglesias. Quella organizzata dalla Figc del Sulcis Iglesiente era l'edizione numero 58 del più antico torneo calcistico della Sardegna per squadre giovanili. La competizione è andata ai ragazzi del tecnico Roberto Montano con un gol realizzato a 2 minuti ormai dai calci di rigore, ma 120 secondi prima era stata la Monteponi a sfiorare il clamoroso gol del vantaggio dato che la gara era inchiodata sul 2-2. Il derby, giocato sotto la pioggia, non ha tradito le attese perchè la partita è stata per lunghi tratti avvincente. Ottimo l'arbitraggio di Francesco Gai. Alla fine il trofeo è stato consegnato dal sindaco Pietro Morittu.

