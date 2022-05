Sarà per il Carbonia quella di domani una sfida all'ultimo sangue, una specie di mezzogiorno di fuoco anche se si giocherà alle 14, e per fortuna da oggi le temperature appaiono più abbordabili. Domani pomeriggio infatti il Carbonia di David Suazo si giocherà la salvezza nell'ultima gara casalinga contro il Gladiator, una formazione che forse non ha più nulla da chiedere a questo torneo. Ma neppure la vittoria potrebbe bastare se per caso la distanza dalla sestultima dovesse essere uguale o superiore a otto punti. E allora, in base ai risultati delle altre squadre in lotta per non retrocedere in Eccellenza, esiste il rischio che neppure la vittoria possa servire a rimanere nel treno spareggi. "La squadra è motivata - si limitra a sottolineare il presidente Stefano Canu - farà la sua parte sino in fondo, poi vedremo". Il Carbonia è reduce domenica dalla sconfitta 4-1 ad Aprilia con un risultato negativo forse più largo di quanto abbia detto in realtà il campo.

