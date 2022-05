"Il difficile viene ora ma abbiamo compiuto un mezzo miracolo sportivo: adesso ci giochiamo il tutto per tutto". Con queste parole Il presidente Stefano Canu è il vice Federico Cinus commentano la piccola impresa sportiva del Carbonia (che era ultimo sino a due giorni fa) che è riuscito a rimanere agganciato al treno spareggi grazie alla vittoria di ieri pomeriggio per 3 a 2 contro il Gladiator. Risultato che, assieme ad altri concomitanti favorevoli, ha permesso alla squadra allenata da David Suazo di staccare il biglietto per il primo degli spareggi salvezza che presumibilmente si giocherà il 2 di giugno in campo neutro contro l'Insieme di Formia. Dopodiché però la vincente dovrà andare a disputare il secondo spareggio salvezza per restare in serie D in casa dell'Atletico di Uri che tuttavia ha a disposizione due risultati su tre, cioè la vittoria e il pareggio in considerazione del fatto che è in una posizione di classifica migliore. Dopo un paio di giorni di riposo inizierà domani la preparazione finalizzata quantomeno al primo degli spareggi. Massima cura dovrà essere ancora più riposta per la zona gol dato che la formazione di Suazo continua a sprecare occasioni da rete che appaiano praticamente quasi impossibili da non realizzare: ed è una circostanza che si è notata anche ieri nel match contro il Gladiator.

© Riproduzione riservata