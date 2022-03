Ritorna al PalaSerradimigni la squadra sassarese che domenica ospita alle 18 la Fortitudo Bologna. Match di snodo: vincere significa restare in zona playoff, perdere vuol dire complicarsi il cammino per gli spareggi scudetto. Il capitano Jack Devecchi concorda: “Domenica è una gara molto importante. Noi veniamo da due sconfitte e questa settimana abbiamo lavorato tanto su difesa e rimbalzi. Loro hanno vinto le ultime due trasferte”.

Nuovi equilibri. I biancoblù sono alla ricerca di nuovi equilibri dopo l'arrivo del centro Bilan. Devecchi rivela: “L'umore è buono, il gruppo tranquillo, stiamo lavorando per inserire Bilan, perché ci dà più dimensione interna anche se ha spostato qualche equilibrio. Più in generale dobbiamo essere più attenti sulla parte difensiva, l'attacco viene quasi da sé”.

Giocare insieme. Proprio le sconfitte possono fare da molla, come sostiene il capitano biancoblù: “Nelle ultime partite come ha detto anche David Logan è mancata un po' la voglia di sacrificio, la voglia di mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia in difesa e concentrazione in attacco, giocando insieme anziché pensare di trovare una motivazione facendo un canestro personale”.

