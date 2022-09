La Fir ha reso noto il calendario del campionato nazionale di Serie B che, con la confermata Amatori Capoterra, vedrà al via anche il Rugby Olbia



Si parte domenica 9 ottobre. La Federazione italiana rugby ha reso noto il calendario del campionato nazionale di Serie B che, con la confermata Amatori Capoterra, vedrà al via anche il Rugby Olbia.

Nel girone 1, l'Amatori esordirà sul campo del Rugby Varese, mentre avrà il suo primo match casalingo sette giorni dopo, quando in Via Trento arriverà l'Ivrea. Gli olbiesi faranno il loro primo storico passo nella categoria nazionale ospitando il Piacenza.

I due derby regionali si disputeranno il 18 dicembre a Olbia e il 7 maggio 2023 a Capoterra.

Le 48 squadre che disputano la B sono stati suddivisi in quattro gironi: in palio quattro promozione (una per girone) e otto retrocessioni (due per girone). Nel girone 1, con le due sarde e le loro prime avversarie, ci saranno anche Amatori Novara, Amatori Union Milano, Bergamo, Lecco, Savona e Unione Monferrato.

La sosta per le festività natalizie inizieranno dopo la giornata 11, per ripartire il 22 gennaio 2023. Il campionato si concluderà il 14 maggio 2023.

© Riproduzione riservata