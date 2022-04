Nella 2ª giornata della massima serie di baseball, è finita in pareggio tra Oltretorrente e Cagliari. A Parma, la squadra del manager Walter Angioi ha vinto gara1 1-8 e poi perso il secondo incontro 6-1. Nella prima partita, sono stati i ducali a segnare il primo punto nella 4ª ripresa, poi gli ospiti hanno risposto mettendone a referto tre nella sesta e nella settima e hanno completato l’opera coi due punti del nono inning. Lanciatore vincente Arrais, che ha rilevato il partente Urdaneta a inizio sesto e ha ceduto il monte a Gabriele Angioi nel nono. In attacco decisivi Contu, Murgia, Rodriguez Acosta, Delgado Castaneda e Turino.

Nel secondo match, invece, José Pablo Cuesta aveva portato in vantaggio i cagliaritani, ma la risposta degli emiliani è arrivata con la prova convincente di Duno sul monte e i punti battuti da Rosales, Lori, Cornelli e Spagnolo.

Serie B. Nella B di baseball, è partita invece col piede sbagliato la stagione della Catalana Alghero, che al Centro Sportivo “Saini” di Milano è stata sconfitta prima 3-0 e poi 20-14 dall’Ares. Gli algheresi, inseriti nel girone A.

Softball. In A1 il Nuoro del “Profe” Wilmer Pino ha conquistato un altro prezioso pareggio lontano da casa, stavolta a Castelfranco Veneto, contro le Thunders, che hanno vinto gara1 con un netto 11-1 in 4 inning per manifesta superiorità dopo aver siglato 10 valide ed essersi affidate alla lanciatrice Salis, che ha vinto la sfida in pedana con la nuorese Fois.

Il secondo incontro, vinto 3-6 dal Banco di Sardegna dopo tre extra inning, si è aperto col fuoricampo di Clark e il punto battuto da Piras. Le venete hanno pareggiato per due volte, al sesto e al nono in risposta al punto appena portato a casa da Ricardo, poi lo strappo nella decima ripresa grazie a Koffy, Zidda e Liori.

