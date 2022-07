Il Cagliari Baseball oggi sarà di scena a Padova per l’ultimo doppio incontro di una Poule Salvezza che i rossoblù hanno giocato da protagonisti, con un primo posto nel girone D mai in discussione che ha garantito loro salvezza e gradi da testa di serie nel prossimo campionato di Serie A. Quella di Padova sarà una formalità, i cagliaritani sono primi con sei vittorie in più del Verona, secondo, e nei due match in programma alle 15.30 e alle 20.30 troverà spazio anche chi fin qui ha giocato meno. “Ci teniamo a ben figurare, non andiamo a fare una passeggiata e ci impegneremo per portare a casa due vittorie, ma schiereremo chi fin qui ha avuto meno possibilità di scendere in campo”, ha spiegato il manager Walter Angioi. “Siamo molto soddisfatti nel nostro rendimento, questo primato ci consente di qualificarci alla Coppa Italia col vantaggio di giocare in casa a fine agosto, al meglio delle tre, la prima fase, che sarà contro la quarta del girone E, una tra Senago e Cervignano. Chi vince, va a un concentramento in cui si giocheranno semifinali e finali, ma sarà tosta perché saranno due partite secche e ci saranno anche le squadre eliminate dalla Poule Scudetto. Chi vincerà la Coppa, conquisterà anche l’accesso alla Champions Cup”.

I giovani. Brillano anche le promesse del Cagliari Baseball. Filippo Angioi è stato invitato al Mlb Camp Europe, a cui hanno preso parte i migliori prospetti europei tra i 14 e i 15 anni. A Ronchi dei Legionari, Filippo e gli altri italiani selezionati hanno disputato 4 giorni di allenamento molto formativo e svolto test e partite seguiti da uno staff molto preparato che ha curato ogni ospiterò nel dettaglio, studiando anche programmi personalizzati.

Italia U12. Meno entusiasmante, finora, la partecipazione della nazionale U12 di baseball, in cui milita anche l’iglesiente Edoardo Angioni (Shardana Iglesias e Cagliari Baseball), al Mondiale di Tainin (Taiwan). A causa di quattro positività tra gruppo squadra e staff tecnico, il team azzurro è stato costretto a isolarsi in hotel e giovedì ha perso a tavolino per 6-0 la partita d’esordio contro il Venezuela. “Se qualche atleta si negativizzerà, consentendo alla squadra di raggiungere il numero di 15 effettivi disponibili, oggi l’Italia affronterà il Sudafrica e finalmente gli azzurrini e l’unico portacolori sardo, che sta bene ed è negativo, potranno debuttare nella competizione iridata”, ha spiegato il manager cagliaritano Angioi.

© Riproduzione riservata