Niente da fare per il Cagliari Beach Soccer, che si deve arrendere al fortissimo Catania nei quarti di Coppa Italia. I rossoblù reggono un tempo, poi i siciliani (campioni nelle ultime tre edizioni del torneo) scappano via e finisce 10-3 con cinquina di Gabriele Gori, uno dei grandi big del beach soccer italiano. La squadra di Wilson Santos Araujo domani alle 16 sfiderà Terracina per la parte di tabellone che dà i piazzamenti dal quinto all'ottavo (domenica le finali).

Subito rincorsa. Sul calcio d'inizio Cristian Rodríguez, aggregato dall'Under-20, colpisce la traversa con un bel tiro al volo col destro. Replica poco dopo da parte del Catania, con un palo in girata di Zurlo e un'altra traversa qui presa da De Nisi. I siciliani vanno avanti al 6’ con una punizione di Zurlo, che da posizione centrale supera Manis. I rossazzurri hanno un rigore a favore, ma Manis è bravo a respingere di piede la conclusione di Gori. Il portiere del Cagliari non può però fare nulla, nonostante la punizione sia dalla propria metà campo, quando con una potentissima conclusione De Nisi manda il pallone all'incrocio, gol incredibile e 2-0 all’8’. Ci pensa però Néstor Medina, il miglior giocatore della formazione sarda, a rispondere alla prodezza catanese con un'altrettanto splendida rovesciata per il 2-1 al 10'.

Catania dilaga. Nel secondo tempo, pur in caduta, Gori si riscatta con un sinistro piazzato che vale il tris e subito dopo, lanciato in profondità, fa doppietta dopo aver saltato Mainas. Al 10' primo gol col Cagliari Beach Soccer per Gianluca Podda, anche lui a segno con un'ottima rovesciata, gesto tecnico che Zurlo emula poco dopo per il 5-2 con cui si chiude il secondo tempo. Nell’ultima frazione subito tripletta per Gori, poi al 3’ Rodríguez ottiene e realizza un rigore spiazzando il portiere per il 6-3. Segnano ancora in rovesciata Gori (5’) e Zurlo (7’) per aumentare il vantaggio di Catania, a bersaglio anche con Sanfilippo (8’) e di nuovo con Gori che al 10’ completa il 10-3 e il pokerissimo personale.

