Quattro vittorie in cinque partite per le squadre sarde del “batti e corri” impegnate ieri nelle gare valevoli per i campionati nazionali.

Serie A Baseball. A Iglesias, il Cagliari ha conservato l’imbattibilità nella poule salvezza della serie A di baseball superando per 4-3 e 7-2 gli emiliani dell’Oltretorrente.

In gara1, i parmigiani hanno segnato due punti al 2º inning e uno 5º, ma nella stessa ripresa i cagliaritani hanno agguantato il pari e siglato i sorpasso grazie ai punti battuti a casa da Angioi, Pestana e Rodriguez. Lanciatore vincente il partente Murgia, con Angioi schierato poi come closer. Nel secondo match, i rossoblù hanno realizzato due punti nel 2º inning e uno nel 5º, gli ospiti hanno accorciato mettendone a referto due nella 6ª ripresa, ma la squadra di casa ha archiviato la pratica allungando fino al 7-2 nel corso dell’ottavo inning. Decisivi, in attacco, Murgia, Pestana, Turino, Perez e Cuesta, che è stato schierato come closer dopo la prestazione vincente di Fandino. “Se chiuderemo in testa al girone, saremo testa di serie nel 2023 e inoltre giocheremo la qualificazione alla Coppa Italia col vantaggio di giocare in casa. La Coppa assegna anche un posto nelle competizioni europee, traguardo molto difficile”, ha spiegato il manager cagliaritano Walter Angioi. “Siamo partiti bene in questa seconda fase del torneo vogliamo continuare così. Qualche piccolo rammarico per non essere entrati nella poule scudetto ma siamo soddisfatti, siamo in forma”.

Alghero. Nella B di baseball, Catalana battuta 6-7 ad Alghero dal Fossano. Alle 11, però, i sardi potranno riscattarsi in gara2.

Softball. In A1, doppio successo fondamentale per il Nuoro, che nello scontro salvezza penultima-ultima contro il Bussolengo, ultima serie prima della pausa per le nazionali, si è imposto 11-5 e 7-3. Alle venete non sono bastati due fuoricampo: i punti battuti a casa da Clark, Zidda, Piras, Mastino e Agard e la prestazione vincente della pitcher Cavallo sono valsi alle nuoresi il successo in gara1. Ospiti avanti a 0-3 all’inizio della seconda partita, la musica è cambiata quando la lanciatrice Ramirez e la fase offensiva nuorese si sono sbloccate nella 4ª ripresa. Per il Banco di Sardegna, a segno per tre inning di fila, decisive Piras, Koffy, Mastino, Ricciardini e soprattutto Zidda, autrice anche di un fuoricampo da due punti.

In A2, alle 11, la Supramonte Orgosolo, penultima, sfiderà sul diamante di casa il fanalino di coda Porta Mortara.

