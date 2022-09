Prima fuga per il Budoni, unica formazione rimasta a punteggio pieno nel campionato di Eccellenza. Grazie ad una rete di Scioni al 90’, la squadra biancoceleste espugna il campo del Li Punti. Il Latte Dolce aggancia in seconda posizione Ferrini Cagliari e Lanusei. Si stacca invece la Villacidrese, che cade in casa contro il Carbonia ed è raggiunta dalla Tharros. Si è giocata oggi la terza giornata di andata.

Al Polese finisce senza reti tra Ferrini e Monteponi. Pareggio (1-1) anche tra Lanusei e San Teodoro-Porto Rotondo. Le reti tutte nel primo tempo: ospiti avanti con Ruzzittu, il pari è realizzato dall’ex Muravera Federico Usai.

Al “Vergine Pompei” di Sassari, le marcature di Cabeccia e Kaio Piassi consegnano al Latte Dolce l’intera posta in palio contro il Bosa che nel finale accorcia le distanze col solito Imoh.

Clamorosa rimonta del Taloro sul campo del Monastir. Sotto di due reti (a segno Magno e Ligas, entrambi su rigori) i gavoesi accorciano prima con capitan Mele e poi pareggiano con Falchi.

Primi tre punti per il Carbonia che piega (0-3) la Villacidrese. Le firme della vittoria dei minerari sono di Porcheddu al 2’, Dore al 14’ e Serra al 90’. Vince (2-0) anche il Ghilarza davanti alle mura amiche con l’Arbus. A segno, per gli uomini di Cirinà, Orro e Caddeo.

Ancora una sconfitta per la Nuorese, battuta (3-1) al Signora Chiara di Calangianus. Per i giallorossi reti di Spanu su rigore, Martinello e Ongania.

La Tharros supera (2-1) il Sant’Elena. Per gli oristanesi a segno Fadda e Atzori. Per i ragazzi di Agus, il bomber Caboni. Oristanesi che sono riusciti a resistere nonostante l'uomo in meno per l'espulsione di Calaresu.

© Riproduzione riservata