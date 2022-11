Rivoluzione in Eccellenza.

Il Latte Dolce perde in casa da un Carbonia in forte ascesa e viene raggiunto dal Budoni che ha travolto il Sant'Elena con un pesante 4-0. Il Budoni raggiunge così in vetta proprio il Latte Dolce (a 31 punti), interrompendo così il suo tentativo di fuga.

Al terzo posto incalza l'Ossese, staccato di due punti da un nuovo tandem di testa: l'Ossese si è però fatto bloccare in casa dal Ghilarza fallendo così l'aggancio alle capoliste. Si fa sotto il Taloro che ha vinto lo scontro diretto ad alta quota battendo il San Teodoro per 2-1.

L'Arbus è tornato al successo piegato per 2-0 l'Iglesias, mentre il Bosa ha travolto la Ferrini Cagliari con un pesante 4-0. Nell'anticipo di sabato, pari col risultato ad occhiali fra Nuorese e Lanusei.

