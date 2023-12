Trofei, medaglie, risultati raggiunti sul ring e nelle palestre delle scuole dove la boxe diventa disciplina teorica e pratica, metodi di diffusione dello sport tra gli studenti con i campioni del pugilato.

Sono i meriti sportivi del Boxing Club “Alberto Mura”, la società fondata a Porto Torres nel 1986 proprio dal compianto maestro Alberto Mura e che oggi ha ottenuto l’assegnazione della Stella d’Argento direttamente dal Coni, un riconoscimento prestigioso giunto dopo 37 anni di attività con giovani pugili che hanno lasciato traccia del loro talento. Un premio all’impegno dimostrato negli anni nell’organizzazione di grandi eventi e nel lavoro quotidiano, coinvolgendo giovani sportivi del territorio di Porto Torres e non solo.

Tra le vittorie si annovera la conquista della medaglia d’oro agli Europei del giovane boxeur Daniele Oggiano nel 2019, quando ricevette il Guanto d’Oro d’Italia. Gli incontri di boxe internazionali e interregionali e i campionati del Mediterraneo nel 2009, un lungo elenco di manifestazioni di rilievo che hanno segnato la splendida carriera del Boxing club A.Mura. E poi l'incontro con gli studenti del'ex campione olimpico Roberto Cammarelle in occasione del progetto "Boxando s'impara" frutto dell'accordo tra l'Istituto Paglietti e la società di boxe tuttitana.

«Un grande riconoscimento per la nostra società che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti in questi anni per l’impegno nello sport e nel sociale nella nostra città – afferma Luciano Mura, presidente del Boxing Club A. Mura –. Questa Stella la dedichiamo ai tecnici ,ai dirigenti, agli atleti che hanno fatto e fanno parte della nostra grande famiglia. Condividiamo questo premio con tutte le società sportive di Porto Torres che quotidianamente si danno da fare per creare occasioni di crescita per i giovani».

Il Boxing Club Alberto Mura torna così a essere premiato dal Coni nazionale dopo la Stella di Bronzo al Merito sportivo consegnata nel 2008 «a testimoniare la continuità dell’impegno profuso ogni giorno in palestra dai nostri tecnici e dirigenti». La cerimonia di premiazione è in programma la prossima primavera a Roma quando il Coni consegnerà al club turritano la Stella d’Argento al Merito Sportivo.

