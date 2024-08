Il Villamassargia ha ingaggiato l'attaccante Michele Suella, ex Villacidrese in Eccellenza. È nato nella Scuola del Cagliari, ha giocato in serie D col Selargius e in Eccellenza anche, Samassi e Monastir.

Il Castelsardo, tornato in Promozione, ma con un passato in Serie D, ha ingaggiato il portiere Nicola Satta, i difensori Alessio Lintas e Fabio Manconi, il centrocampista Matteo Piras.

Il difensore Eugenio Cancedda resta al Guspini di Cristian Dessì.

Il portiere Santiago Perez ha firmato col Coghinas. Angelo Padiglia allenerà anche il San Vito. Nel centro del Sarrabus c'è tanta voglia di far bene.

© Riproduzione riservata