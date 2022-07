Gran colpo di mercato del Budoni che si assicura le prestazioni del bomber Giuseppe Meloni. Nelle ultime due stagioni il giocatore nuorese ha giocato nella penisola. L’ultima con la maglia del San Marzano, in Campania, segnando 38 gol. In precedenza aveva fatto grandi cose con il Muravera. Inoltre nella stagione 2015/2016 è stato l’attaccane più prolifico d’Italia. Ha vinto un campionato di Serie C2, quattro consecutivi di Serie D e tre di Eccellenza. In passato aveva rifiutato un’offerta di contratto del Cagliari. I biancocelesti puntano al ritorno in Serie D. Hanno tesserato anche il portiere Marco Manis e il difensore Marco Farris, storico capitano della squadra gallurese. Il Sant'Elena ha confermato Lorenzo Zuddas. Il trequartista Emanule Fini (classe 2000) ha rinnovato con il Li Punti.

Ora è ufficiale: l'Ossese (Eccellenza) ha chiuso la trattativa col centrocampista Stefano Demurtas. Cresciuto nelle giovanili del Cagliar, ha indossato le maglie di Porto Torres, Montichiari, Ghilarza, Carbonia, Guspini e nella scorsa stagione quella della Nuorese. Aveva anche altre richieste. Dovrebbe arrivare in bianconero anche l'ex centrocampista e capitano della Torres, Giacomo Demartis. In Promozione, Antonio Farris sarà il nuovo allenatore della Macomerese.

