Gran colpo di mercato del Barisardo (Eccellenza). Il patron della società ogliastrina, Roberto Ibba ha ingaggiato l’attaccante camerunense Bryand Soga. Arriva dal Marchamalo, terza divisione spagnola. In precedenza, sempre in Spagna, le esperienze con Villacanas e Guadalajara. In Camerun ha giocato con l’Apejes FC. Un giocatore forte e col gol nel dna. Classe 1999, che potrà dare sicuramente una mano alla squadra di Nicola Rugger che è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima col Tempio. Sei punti che hanno permesso al Barisardo di avvicinarsi alla zona salvezza (-3). Sabato la sfida con la Nuorese.

