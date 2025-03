I blaugrana tornano in Gallura con il loro camp. Il Barcellona ha scelto di inaugurare ancora una volta il programma dei Barça Camps Europa con la tappa di Olbia e Monti, unica in Sardegna nel 2025 e in programma dal 15 al 20 giugno.

Gli allenamenti aperti a bambini e bambine dai 5 ai 17 anni, che potranno aderire iscrivendosi sul sito barcaacademy.net, saranno diretti dai tecnici ufficiali della Cantera del FC Barcelona, che arriveranno appositamente da Barcellona. Il Camp di Olbia-Monti 2025 dà la possibilità di essere selezionati per partecipare con il Team Italia alla Barca World Cup 2026 a Barcellona, alla Barça Asia Cup 2025 in Giappone (a novembre) e alla Barça Las Americas Cup 2025 a Santo Domingo (a dicembre): tredici calciatori sardi partecipanti al Barça Camp Olbia 2024, ad esempio, sono stati selezionati per partecipare alla Barça Academy World Cup 2025 a Barcellona dal 13 al 17 aprile con il Team Italia.

L’evento organizzato da SySport, licenziataria del FC Barcelona in Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo, è reso possibile grazie alla partnership e alla collaborazione dei Comuni di Olbia e di Monti. Alla terza edizione, si svolgerà presso lo Stadio comunale di Monti; staff tecnico e i bambini che arriveranno dalle altre regioni d’Italia alloggeranno a Olbia.

“Il nostro augurio è che molte famiglie sarde e italiane non vogliano perdere l’occasione di potersi allenare una settimana con i tecnici del Barça”, dicono Symon Buda e Simona Cenci, fondatori di SySport, un progetto di calcio avviato in Italia nel 2014 e sviluppato poi anche in Svizzera, Croazia, Austria, Francia, Lussemburgo e Belgio. “Siamo arrivati a 160 Barça Camps organizzati, con quasi 15mila partecipanti. Olbia, Monti, la Gallura e la Sardegna sono una delle tappe più belle del nostro programma: da qualche anno aprono il nostro viaggio estivo in Italia e in Europa, e siamo molto grati ai Comuni di Olbia e Monti, e a tutte le famiglie sarde, per la loro disponibilità e collaborazione”.

© Riproduzione riservata