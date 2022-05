Ad una giornata dalla fine della stagione regolare, il 360GG è nuovamente primo in classifica nel girone A di Serie A2. I cagliaritani, grazie all'8-2 esterno sul Lecco, hanno agganciato al primo posto il Mantova. I lombardi saranno probabilmente puniti con la sconfitta a tavolino, ma in ogni caso prima della sospensione del match stavano perdendo 5-1 contro l'Elledì Fossano. Per la vittoria del girone e la conseguente qualificazione agli spareggi promozione si deciderà dunque tutto all'ultima giornata. Può sperare ancora nei playoff la Leonardo, a -2 dal quinto posto dopo il 4-1 sul Saints Pagnano. Già retrocesse Città di Sestu, reduce dal turno di riposo, e Monastir Kosmoto, battuta 5-1 in casa dall'Alto Vicentino.

Serie B. Sabato hanno festeggiato la salvezza la Jasnagora e il C'è Chi Ciak di Serramanna. Per i cagliaritani decisiva la vittoria contro la capolista Domus Bresso, superata 6-4 in casa nello scorso turno. Il C'è Chi Ciak è stato sconfitto 7-1 in trasferta dall'Avis Isola, ma i risultati arrivati dagli altri campi hanno sorriso alla formazione allenata da Gian Marco Serra, in particolare il 3-3 tra la Mediterranea e il Fucsia Nizza. Con il pareggio, la Med sarà quasi sicuramente costretta a doversi giocare i playout per mantenere la categoria. Nel girone E, già retrocesso il Domus Chia che concluderà la propria stagione sabato in trasferta contro l'History Roma 3Z.

