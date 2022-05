È andato in archivio il weekend di calcio a 5 dedicato a playoff e playout. In Serie A2, il 360GG ha vinto la gara d'andata dello spareggio promozione sul campo dell'Active Network. A Viterbo, i cagliaritani si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Moura e Murga. Un vantaggio importante per la squadra di Diego Podda in vista del match di ritorno in programma sabato al PalaConi che decreterà la promossa in Serie A.

Playout. Il Città di Sestu è retrocesso in Serie B, perdendo il playout di A2 sul campo del Milano per 1-0. La Mediterranea si è guadagnata invece la permanenza in Serie B, vincendo il playout in trasferta contro il Sassuolo. Dopo il 5-5 nei tempi regolamentari, i cagliaritani hanno avuto la meglio ai calci di rigore per conquistare la salvezza.

Femminile. Nei playoff di A2 femminile, avanza solo la Jasnagora. A Sestu, la squadra di Argento ha battuto 7-4 la Roma dopo i tempi supplementari, qualificandosi per il secondo turno e continuando a sognare la Serie A. Domenica le rossoblù affronteranno il Progetto Futsal, che ha eliminato domenica al PalaConi la Mediterranea con il punteggio di 4-2. Fuori anche il Santu Predu, sconfitta 2-1 in trasferta del Pero, e l'Arzachena, battuta 6-2 dalla Virtus Romagna. Nel playout di A2 femminile, il Cus Cagliari ha vinto il match d'andata contro il Top Five per 3-1. Domenica mattina il match di ritorno in Sardegna.

