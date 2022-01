Il 360GG si regala un sabato da sogno contro la prima della classe. Al PalaConi non c’è storia per la Saviatesta Mantova, fino a quel momento imbattuta. I cagliaritani si sono imposti sulla capolista con un netto 8-2 al termine di una partita perfetta. In gol per la squadra di Diego Podda il solito Quintairos (tripletta), Moura (doppietta), Chano, Murroni e Munoz.

Sestu e Leo. Il Città di Sestu torna a giocare dopo il lungo stop per covid e vince 9-8 sul campo del Saints Pagnano. La squadra di Cocco ha conquistato i tre punti al termine di una partita pazza grazie alla tripletta di Tubau, le doppiette di Cleber e Cau e i gol di Renan e del portiere Danek. In trasferta contro il Milano, la Leonardo pareggia 2-2 in rimonta con le reti di Siddi e Demurtas. Turno di riposo per la Monastir Kosmoto.

Serie B. Il C’è Chi Ciak ha vinto il derby sul campo del Sardinia Futsal per 6-5 all’ultimo secondo. Decisivo l’argentino Setti, autore di una tripletta e della rete allo scadere che ha regalato il quarto successo consecutivo alla squadra di Serramanna. Rinviato per covid l’altro derby tra Jasnagora e Mediterranea. Turno di riposo per il Domus Chia.

© Riproduzione riservata