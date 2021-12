Il 360 GG finisce l'anno al terzo posto in classifica nel girone A di Serie A2. La squadra di Diego Podda si è confermata anche nell'ultimo impegno del 2021 a Schio. Contro l'Alto Vicentino, i cagliaritani hanno vinto 5-3 grazie alla rete di Murga e il poker di Moura. Trasferta in Veneto amara per il Città di Sestu, sconfitta 2-0 dall'Hellas Verona. Rimandati ancora una volta i primi punti stagionali della Monastir Kosmoto, battuta in casa 6-1 dall'Elledì Fossano.

Serie B. Vittorie importanti in chiave salvezza per Mediterranea e C'è Chi Ciak di Serramanna. I cagliaritani hanno trionfato 3-2 nello scontro diretto interno contro il Bergamo grazie alla tripletta di Ribas. Primo successo esterno per il C'è Chi Ciak, che ha vinto 5-3 sul campo del Leon con la doppietta di Marvich e i gol di Setti, Arrais e Vaccargiu. Pari amaro per la Jasnagora, raggiunta sul 3-3 in casa dal Fucsia Nizza. Sconfitte per Sardinia Futsal e Domus Chia contro Videoton Crema (8-5) e History Roma 3Z (9-4).

Serie C1. Vince e resta al primo posto la San Sebastiano Ussana con il 4-2 esterno contro l'Happy Fitness Center. Segue in seconda posizione l'Elmas con il 6-2 sul campo del Futsal 4 Mori. Ritorna al successo il Futsal Alghero, ora terzo dopo il 4-3 sul Cus Cagliari. Tra le inseguitrici, ferma la Dym Sport per il rinvio della trasferta contro il Villaspeciosa. Successi casalinghi per Villacidro (8-5 sul Villasor), Oristanese (5-4 contro lo ZB Iron Bridge) e Ichnos Sassari (4-0 sulla Delfino).

Femminile. In Serie A non arriva l'impresa dell'Athena Sassari, sconfitta 7-1 dal Pescara. Positivo il bilancio in A2 femminile. La Mediterranea resta al primo posto del girone B con il 3-1 sul San Giovanni. Rinviato al 12 gennaio il big match tra il Pelletterie secondo e la Jasnagora terza. Nel girone A, vince il Santu Predu con il bel 3-0 sul Città di Thiene. Colpo esterno dell'Arzachena, che supera 6-2 il Top Five. Non va oltre lo 0-0 il Cus Cagliari nello scontro salvezza contro la San Marino Academy.

