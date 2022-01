Un inizio intenso e incoraggiante, dove i primi frutti della preparazione invernale sono apparsi più che dignitosi, morale importante in vista delle prossime gare: la sprinter Giulia Mannu, domenica scorsa ad Iglesias, ha fatto suo il titolo sardo Assoluto Indoor sui 60 sbaragliando la concorrenza e realizzando un buonissimo 7’’76, sua seconda migliore prestazione personale sulla distanza dopo il 7’’75 siglato il 6 febbraio ad Ancona nel 2016.

I suoi primati. La portacolori della Delogu Nuoro, allenata dal tecnico Stefano Caneo, ha dalla sua prestazioni e risultati di rilievo come i titoli italiani universitari, nel 2018 ad Isernia, sui 100 e nella 4x100, e il primato personale l'anno scorso sui 100 con il crono di 11’’80.

“Giulia è una ragazza molto forte, completa in ogni distanza dello sprint’’, spiega il suo tecnico Caneo. “Le Indoor per noi rappresentano una fase di passaggio in vista delle competizioni all’aperto, un'occasione per migliorare la fase di accelerazione’’. Sin dalla categoria Cadette, Mannu ha mostrato doti limpide: naturale capacità di avanzamento e di scorrevolezza, buona applicazione della forza in pista.

Gli allenamenti. Qualità che allena quotidianamente tra il ‘’Santoru’’ e l'impianto di Sa Duchessa a Cagliari. “Ci alleniamo cinque volte alla settimana, talvolta sei’’, aggiunge Caneo. “Durante l'inverno ci siamo soffermati con massima precisione sui primi due appoggi di corsa, inoltre abbiamo curato tanto la tecnica e la ritmica per migliorare il tempo di contatto e la frequenza’’.

I prossimi impegni. Un nuovo anno è cominciato, in maniera più che egregia, e le sfide ambiziose sono state ben focalizzate, determinati a raggiungerle all'insegna dell'entusiasmo e della determinazione. “Faremo qualche altra gara al coperto, forse anche fuori regione i primi di febbraio’’, conclude Caneo. “Per quel che riguarda la stagione outdoor, invece, Giulia esordirà a fine aprile, a maggio non mancheranno gare nella Penisola. L'obiettivo è arrivare alla Challenge nazionale per la qualificazione ai Tricolori Assoluti nella condizione più efficiente possibile, tirando fuori il meglio delle nostre potenzialità fisiche e mentali’’.

