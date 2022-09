Poco più di una settimana di attesa ma i corridori sono già in fermento. Tutto è pronto per la ‘’Coppa Città di Monserrato-2º Memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argiolas’’. Uno degli appuntamenti più spettacolari e amati dal ciclismo amatoriale sardo, organizzato da Gino Mameli con il patrocinio del Comune di Monserrato.

La gara si svolgerà il 18 settembre a Monserrato, con arrivo e partenza in via Porto Botte, e si inserisce nelle iniziative della settimana europea della mobilità sostenibile. Una gara a circuito che prevede 35 giri da 1200 metri per gli uomini, per un totale di 42 km, e 25 giri per le donne che correranno per un totale di 30 km. Una gara difficile e nervosa, mai un attimo di riposo, dove gli attacchi si susseguono giro dopo giro rendendo la corsa selettiva e ricca di colpi di scena. Un tracciato pianeggiante ma tecnico, dove potrebbe fare la differenza l’eventuale vento contrario oltre all’estro dei corridori. Due i punti propizi per un eventuale attacco, che corrispondono alle due curve, di cui una a metà percorso mentre l'altra a centocinquanta metri dall'arrivo.

Nel 2020 vinse a sorpresa Paolo Massenti mentre l’anno scorso Emiliano Murtas. Chi metterà quest’anno il suo sigillo nella classica di fine stagione? “I papabili per la vittoria sono tanti, questo percorso si addice agli scattisti’’, risponde Gino Mameli. “I favoriti sono i due della Donori Bike Eros Piras ed Emiliano Murtas ma vedo bene anche Andrea Pisanu, Antonio Marongiu, Andrea Costanzo e Orlando Pitzanti. Dipenderà dai corridori, sarà una bella sfida’’.

