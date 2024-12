Innovazione, marketing, sostenibilità e turismo sportivo nell’isola: saranno questi i temi al centro di Sport Summit Sardegna. L'evento, che si svolgerà al Teatro Doglio di Cagliari venerdì 13 dicembre a partire dalle 16, è organizzato da Innoversity, la business school specializzata in competenze psico-emozionali e tecniche in ambito sportivo, digitale e management.

Il primo Sport Summit della Sardegna sarà animato da pomeriggio denso di dibattiti che permetteranno di connettersi con i principali attori del settore. Tra i presenti Giuseppe Macciotta, Assessore allo Sport del Comune di Cagliari, il responsabile marketing del Cagliari Calcio Matteo Sechi, Angelo Giannuzzi del Forte Village, la giornalista di Sky Sport Valentina Caruso e gli atleti olimpici Dalia Kaddari, Davide Paulis, Chiara Obino la pluri primatista mondiale di apnea e il cestista dell'Esperia Cagliari Iba Thiam.

«Sport Summit Sardegna rappresenta un’occasione unica per esplorare il potenziale dello sport come motore di sviluppo economico, turistico e sociale», spiega Roberto Pintor, direttore di Innoversity e organizzatore dell'evento, «intendiamo fotografare lo stato di salute dello sport sardo, identificare quali sono le sfide e i percorsi sui quali investire per crescere e fare la differenza in quest’ambito».

